Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: "Tekstilde Avrupa'yı fethedeceğiz"
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Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: "Tekstilde Avrupa'yı fethedeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: 'Tekstilde Avrupa'yı fethedeceğiz'

Giyim alanın Türkiye'nin bilinen markalarından olan Catch'in CEO'su Hakan Yurtbaşı pandemiden sonra Türkiye'nin tekstilde başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada hızla büyüyeceğini belirtti.

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Giyim alanın Türkiye'nin bilinen markalarından olan Catch'in CEO'su Hakan Yurtbaşı pandemiden sonra Türkiye'nin tekstilde başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada hızla büyüyeceğini belirtti.

2004 yılında hazır giyim sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Catch Jeans, Türkiye'de ve ihracat yaptığı ülkelerde sokak stilini başarıyla uygulayınca, koleksiyonları da büyük ilgi gördü. Catch'in CEO'su Hakan Yurtbaşı, giyim sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi dönemini değerlendiren Yurtbaşı, "Covid-19'un hayatımıza girdiği 1 yılı aşkın süredir herkes bir şekilde bundan olumsuz etkilendi. Fakat artık bu konuda çok daha iyimseriz çünkü başarılı aşı çalışmalarından dolayı süreci daha hızlı atlatacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin aşıyı en hızlı yapan ülkelerin başında olması nedeniyle bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Yurtbaşı, giyim sektörüyle ilgili şöyle konuştu:

Türkiye damga vuracak

"Covid 19 virüsünden dolayı Batı ülkelerinde Çin'e karşı olumsuz bir bakış açısı oluştu. Bu yüzden yönlerini Çin'den çok başta Türkiye gibi genç iş gücünün yüksek olduğu ülkelere dönecektir. Türkiye zaten tekstil konusunda kalitesini ispatlamış bir ülke. Bu fırsatı iyi değerlendirip dünyada büyük pazarların en önemli aktörleri olabiliriz.

E-ticaretin önemi arttı

Giyim sektöründe mağazalar pandemiden dolayı uzun süre kapalı kaldı fakat çoğu marka e-ticaret ile bir şekilde ayakta durmayı başardı. Pandemiden dolayı AVM'lere, mağazalara gidemeyen insanlar giyim ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticaret sitelerine akın etti. Biz de kurulduğumuz yıldan beri e-ticarete önem verene marka olarak bu konuda daha az etkilendik.

Sokak modasına ilgi büyük

Türkiye giyim modası konusunda son yıllarda çok farklılaştı. Özellikle gençler yönünü sokak modasına çevirdi. Sokak stili başarıyla uygulayıp ülkemizde ve ihracat anlamında hızla büyüyoruz". - OSMANİYE

Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: 'Tekstilde Avrupa'yı fethedeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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