Çatak'ta heyelan nedeniyle tahrip olan su kanalı yenilendi
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Çatak'ta heyelan nedeniyle tahrip olan su kanalı yenilendi

Van'ın Çatak ilçesinde 9 yıl önce heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen sulama kanalı, belediyenin çalışmaları ile yeniden hizmete sunuldu.

27.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:25

Van'ın Çatak ilçesinde 9 yıl önce heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen sulama kanalı, belediyenin çalışmaları ile yeniden hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, belediye olarak vatandaşlara her konuda destek olduklarını söyledi.

Kullanılamaz haldeki sulama kanalında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüldüğünü belirten Şeylan, şunları aktardı:

"Ekiplerimiz Narlı Mahallemizde çalışmalarını tamamladı. Binlerce dönüm tarım arazisi suya kavuşturuldu. Su, tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Çiftçilerimize ekonomik kazanç sağlıyor. Bu sebeple de kırsaldan şehre göç edilmesini önlemiş oluyoruz. Her zaman köylümüzün yanındayız."

Mahalle sakinlerinden Salih Nilli, sulama kanalının 9 yıl önce heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Nilli, "Su kanalının tekrar kullanıma açılması için Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a talepte bulunduk. Onun talimatıyla kanalımız onarıldı ve aktif hale getirildi. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çatak'ta heyelan nedeniyle tahrip olan su kanalı yenilendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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