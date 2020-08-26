Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler? 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihi belli oldu mu?
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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler? 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak araştırılanlar arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile alakalı duyuru yaparak personel temini gerçekleştirileceğini bildirmişti. Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları ne kadar?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler? 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihi belli oldu mu?
26.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:50

2020/ 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru süreci bekleniyor. Yapılan duyuruda, ''Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.'' ifadeleri kullanılmıştı. Peki, bekçilik başvuruları ne zaman başlıyor?

BEKÇİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını paylaşmıştı ancak henüz başvurular açılmadı.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu olan bekçi: 4, 302,80 TL

Lise mezunu olan bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL

Ön lisans mezunu bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL

Lisans mezunu ve bekar bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

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