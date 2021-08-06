Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı

İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Haberler | Yerel

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı Şeftalide verim beklenenin üstünde Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaygın bir şekilde sürdürülen şeftali üretiminde bu yılki verimin geçen seneye oranla daha fazla olduğu belirtildi.

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı

Şeftalide verim beklenenin üstünde

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaygın bir şekilde sürdürülen şeftali üretiminde bu yılki verimin geçen seneye oranla daha fazla olduğu belirtildi.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Fahrettin Demircan, bu seneki şeftalinin geçen seneye oranla daha fazla olduğunu belirterek, "Geçen seneye oranla 2 katı daha fazla olmasını bekliyoruz" dedi. Geçen seneye oranla bu yıl daha fazla şeftali olduğunu söyleyen çiftçi Fahrettin Demircan, "Bu seneki şeftaliden çok memnunuz. Allah'a çok şükür satışlarımız da iyi. 20-25 dönümlük alanda şeftali bahçem var. Bu sene, geçen seneye oranla daha fazla şeftali var. Geçen sene daha azdı. Bu sene iki katı kadar elde ettik" diye konuştu.

"Marketlerde ise 15 TL'ye satılıyor"

Çifti Fahrettin Demircan, kendisi Sebze-Meyve Hali'ne 6 ila 8 lira arasında sattığını, marketlerde ise 15 TL'ye satıldığını ifade ederek, "Burada işçilerimizle birlikte şeftalinin hasadını yapıyoruz. Sonrasında Çarşamba Sebze-Meyve Hali'ne ürünümüzü götürüyoruz. Orada satışını yapıyoruz. 15-20 sene öncesine kadar şehir dışına da gönderiyordum. Şimdi sadece buraya götürüyorum. Satışımı, 6 ve 8 TL arasında yapıyorum. Marketlerde ise 15 TL'ye satılıyor." şeklinde konuştu.

'Damlama sulama tekniği kullanıyoruz'

Şeftali üretimi yapan çiftçilerin daha çok damlama sulama yöntemi kullandığını vurgulayan çiftçi Demircan, "Damlama sulama tekniği kullanıyoruz. Yağmurlama sulama tekniğini kullanmıyorum. Çünkü güneşli günlerde zarar veriyor. Çiçekleri döküyor. Damlama sulamanın faydaları ise tek bir noktadan giderek her yeri eşit suluyor" ifadelerini kullandı.

Şeftali hasadı döneminde bahçede çalışan işçi ise işinin zahmetli olduğunu şu cümlelerle anlattı: "Çok zahmetli ve tozludur. Tozu insanın vücudunu yakıyor. Güneşli havalarda zor oluyor ama serin havalarda rahat bir şekilde çalışabiliyoruz."

Şeftaliden yana çiftçi mutlu

Şeftali hasat zamanı ile ilgi açıklamalarda bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise çiftçilerin bu sene yüzünün güldüğünü vurguladı. Aydemir, "Bu sene şeftalide geçen seneye göre daha verimli. Çiftçimizin bu sene şeftaliden yana yüzü gülüyor. Zahmetli bir işte olsa sonucunda çiftçimizin yüzü gülmesi her zaman daha önemli. Yaz aylarının en sıcak günlerinde toplanan şeftalilerde zor günler yaşayan şeftali işçileri yüksek sıcaklıklarda ter döküyor. Hepsine emeklerim için teşekkürlerimi sunuyorum ve sonucunda tarlalarında emek edip topladıkları şeftalilerinin iyi para etmesini diliyorum ve hepsine daha bereketli ya da kazançlı olmasını diliyorum çiftçilerimize hayırlı olur inşallah" açıklamasında bulundu.

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Haluk Levent Bergüzar Korel
Spor Muslera Mete Gazoz Aytaç Kara Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:28:30. #1.16#

title