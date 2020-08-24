Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan iş yerini su basan esnaflara ziyaret Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Sanayi Sitesi'nde sağanak nedeniyle iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Sanayi Sitesi'nde sağanak nedeniyle iş yerlerini su basan esnafı ziyaret etti.

Doğan, hafta sonunda etkili olan şiddetli yağışta iş yerlerini su basan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Doğan, "Çarşamba Sanayi Sitemizde geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ile birlikte yollar su içinde kaldı ve pek çok iş yerimizi su bastı. Esnafımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamaması adına belediye olarak Çarşamba Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. İnşallah altyapı çalışmamız neticesinde bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız." dedi.

Doğan'a ziyaretleri sırasında Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti.

Kaynak: AA