Cansuyu ve WEFA derneklerinin Yemen'de dağıttığı gıda yardımları yaklaşık 10 bin Yemenliye ulaştı
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Cansuyu ve WEFA derneklerinin Yemen'de dağıttığı gıda yardımları yaklaşık 10 bin Yemenliye ulaştı

Cansuyu ve WEFA derneklerinin Yemen'de dağıttığı gıda yardımları yaklaşık 10 bin Yemenliye ulaştı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Cansuyu ve WEFA derneklerinin, ramazan ayı yardım organizasyonları kapsamında Yemen'in 6 ilinde dağıttığı gıda yardımlarının ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı durumundaki yaklaşık 10 bin Yemenliye ulaştığı belirtildi.

Cansuyu ve WEFA derneklerinin, ramazan ayı yardım organizasyonları kapsamında Yemen'in 6 ilinde dağıttığı gıda yardımlarının ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı durumundaki yaklaşık 10 bin Yemenliye ulaştığı belirtildi.

Yemenli sivil toplum kuruluşu İnsani Ulaşım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, "Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ramazan ayı yardım organizasyonları kapsamında ramazan ayının ilk yarısında dağıttığı gıda yardımları 3 bin 500'ü aşkın Yemenliye ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Derneğin başkent Sana'a, İbb ve Hadramevt şehirlerinde 500 aileye pirinç, şeker, sıvı yağ, hurma ve makarna gibi malzemelerin bulunduğu gıda kolilerini dağıttığı aktarılan açıklamada, 500 ihtiyaç sahibi Yemenliye de kumanya dağıtıp iftar verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Almanya merkezli WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonunun, Yemen'de 6 binden fazla kişiye gıda yardımında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Un, pirinç, şeker ve zeytin gibi gıda malzemelerinin olduğu koliler, El-Cevf, El-Mehra ve Şebve illerinde ihtiyaç sahibi 300 aileye dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

WEFA Derneğinin ayrıca 5 bin kişiye kumanya dağıtıp iftar verdiği kaydedilen açıklamada, yardımların sığınmacı ve yoksul ailelerin sıkıntılarını bir nebze dindirdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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