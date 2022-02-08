Canlı yayına damga vurdu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman fena patladı

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememiz rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor." kullandığı ifadelere Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'dan çarpıcı bir cevap geldi.

"ADAMA SORARLAR"

Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye!" ifadelerini kullandı.

"BİR EKSİK KALMIŞIZ, NE YAPACAĞIZ"

Karaman ayrıca, "Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik... Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi!" dedi.

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