Çankırı için sağanak ve dolu uyarısı

Çankırı'da kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Çankırı'da 15.30-17.30 saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA