Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu ve pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.
15.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:57
Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, hakkında çıkan "koronavirüs testi pozitif" iddialarını yalanladı.
Twitter'dan bir paylaşım yapan başarılı sol bek, test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren bir video yayınladı ve "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Kovid-19 testine tabi tutulmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve bir futbolcunun da aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.