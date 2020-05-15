Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu ve pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, hakkında çıkan "koronavirüs testi pozitif" iddialarını yalanladı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan başarılı sol bek, test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren bir video yayınladı ve "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" notunu düştü.