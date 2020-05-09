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Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
09.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:16

Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'e sözleşme önermeme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Hasan Ali Kaldırım maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.

Gelecek sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu ile kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Ali Koç ve yöneticiler bütçeyi aşmamak için son kararları titizlikle alıyor.

CANER ERKİN'E SÖZLEŞME ÖNERİLMEYECEK

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve tekrar eski takımında forma giymek isteyen Caner Erkin için şartlar zorlansa da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Tecrübeli futbolcuyu gündeminden çıkaran sarı lacivertlilerde bu aşamada yeni sezonda sözleşme önermeme kararı alındı.

HASAN ALİ KALDIRIM FİYAT İNDİRİMİNE GİTTİ

Fenerbahçe'de 2012-13 sezonundan bu yana forma giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sezon sonunda sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali, yapılan görüşmelerin ardından takımdan ayrılmak istemediğini belirterek 1.8 milyon Euro'luk yıllık ücretinden indirime gitti.

Uzun yıllardır giydiği sarı lacivertli formadan vazgeçmek istemeyen tecrübeli futbolcu, yönetimin istediği şartları kabul ederek gelen teklifleri geri çevirdi. Öte yandan sarı lacivertli ekip yeni sezon yapılanmasında Gökhan Gönül ile her konuda anlaşma sağlarken, sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a, Tolga Ciğerci'yi ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a göndermeyi planlıyor.

EMRE BELÖZOĞLU YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Yeni sezonda köklü değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, yoğun mesaisine şimdiden başladı. Başkan Ali Koç ile birlikte sık sık kulüp binasında bir araya gelen Emre Belözoğlu, işin başında yer alarak takıma dahil edilmesi planlanan futbolcuların yanı sıra futbol koordinatörlüğü ve teknik direktörlük görevlerine getirilecek adaylar ile de yakından ilgileniyor. Özellikle futbol koordinatörlüğü görevi için Yalçın Koşukavak'ı ekipte isteyen Belözoğlu'nun bu ısrarına sarı lacivertli yönetim de sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
TARAFSIZ OBJEKTİF: Yıl olmuş 2020 hala canerden Gökhan Gönül den medet umuluyor. Biz bu kadar kıt bir ülkemiyiz futbolcu yetiştirme konusunda?
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AYKUT: Satılan mal geri alınmaz. . Hele nankörse.
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Spor Manşet

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