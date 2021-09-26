Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Uluslararası Gelibolu Maratonu Gerçekleştirildi

Uluslararası Gelibolu Maratonu altıncısı " Pes Etmeyenlerin İzinde " temasıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında gerçekleştirildi.

11 farklı ülkeden 48 sporcunun katıldığı Uluslararası Gelibolu Maratonunda; 42 km maraton, 25 km yarı maraton, 10 km ve 1915 Saygı koşusu olmak üzere dört kategoride binlerce kişi mücadele etti.

" Pes Etmeyenlerin İzinde " temalı Uluslararası Gelibolu Maratonunda 42 km maraton ve 25 km yarı maraton koşusunun startı; Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve TURSET Proje Yönetimi Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu tarafından verildi.

2500 civarında sporcunun katıldığı Uluslararası Gelibolu Maratonunda; Vali İlhami AKTAŞ, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, 1915 Saygı koşusuna katıldılar.

Kilitbahir Kalesi'nden başlayan Uluslararası Gelibolu Maratonuna katılan sporculara başarılar dileyen Vali İlhami AKTAŞ, Uluslararası Gelibolu Maratonunun gerçekleştirilmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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