Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Uluslararası Gelibolu Maratonu Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Uluslararası Gelibolu Maratonu Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Uluslararası Gelibolu Maratonu Gerçekleştirildi

Uluslararası Gelibolu Maratonu altıncısı " Pes Etmeyenlerin İzinde " temasıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında gerçekleştirildi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu altıncısı " Pes Etmeyenlerin İzinde " temasıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında gerçekleştirildi.

11 farklı ülkeden 48 sporcunun katıldığı Uluslararası Gelibolu Maratonunda; 42 km maraton, 25 km yarı maraton, 10 km ve 1915 Saygı koşusu olmak üzere dört kategoride binlerce kişi mücadele etti.

" Pes Etmeyenlerin İzinde " temalı Uluslararası Gelibolu Maratonunda 42 km maraton ve 25 km yarı maraton koşusunun startı; Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve TURSET Proje Yönetimi Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu tarafından verildi.

2500 civarında sporcunun katıldığı Uluslararası Gelibolu Maratonunda; Vali İlhami AKTAŞ, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, 1915 Saygı koşusuna katıldılar.

Kilitbahir Kalesi'nden başlayan Uluslararası Gelibolu Maratonuna katılan sporculara başarılar dileyen Vali İlhami AKTAŞ, Uluslararası Gelibolu Maratonunun gerçekleştirilmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülben Ergen Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Muslera Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Uluslararası Gelibolu Maratonu Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:06:22. #1.17#