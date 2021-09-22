Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olarak açıklanması sosyal medyayı karıştırdı

Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. NTV yayınına katılan Bakan Karaismailoğlu, köprünün inşaatını bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, köprünün geçiş ücretine ilişkin ise "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" dedi.

"NEDEN EURO, TL TEDAVÜLDEN Mİ KALKTI?"

Bakan'ın açıkladığı ücret kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "15 Euro" etiketiyle en çok konuşulan konular arasına giren köprünün geçiş ücreti hakkında binlerce tweet atıldı. Vatandaşlar yaptığı paylaşımlarla geçiş ücretinin euro olarak açıklanmasına anlam veremedi. Birçok vatandaş "Neden euro, Türk lirası tedavülden mi kalktı?" diye sordu.

GİDİŞ GELİŞ 300 TL

Tepki tweeti yağdıran vatandaşlar duruma isyan etti. Vatandaşlar, hem yabancı bir para birimiyle ödeme yapılmasına hem de ücretin pahalılığı nedeniyle tepki gösterdi. Gidiş geliş geçiş ücretinin 300 lirayı bulduğunu belirten vatandaşlar, arabayla feribotla geçiş ücretinin 52 TL olduğunu belirterek fiyat politikasına anlam veremedi.

İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

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