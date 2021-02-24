Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
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Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

24.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:46
Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE'de, sahte içki satışı yaparak bir kişinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, sahte içki satışı yaparak bir kişinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.K.'nin sahte içkiden zehirlendiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda, M.K.'nin sahte içkiyi A.K.'den aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.K.'nin ev ve iş yeri ile aracında yapılan aramada 110 litre etil alkol, bir kısmı şişelenmiş 183,10 litre sahte rakı ve 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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