Çanakkale'de altyapı çalışmasına başlanan OSB'de yer kalmadı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde altyapı çalışması süren Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yoğun talep görüyor.

Ezine Gıda İhtisas OSB, Çanakkale-İzmir kara yolunda ilçe merkezine 2 kilometre uzaklığındaki Çınarköy ve Balıklı köyü sınırları içindeki 1 milyon 360 bin metrekare alanda kurulacak.

Çanakkale Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (ÇTSO) yürütülen proje kapsamında 2016 yılında kurulumu onaylanan OSB'de çeşitli büyüklüklerde 91 sanayi parseli bulunuyor.

Söz konusu alan, iç ve dış pazarlara, limanlara ve havalimanına yakınlığı dolayısıyla stratejik bir noktada yer alıyor.

Bölge, İstanbul ve İzmir'e yaklaşık 300 kilometre, Çanakkale Havaalanı'na 45, tüm dünya pazarlarına ürün sevkiyatı yapılabilen Çanakkale Kepez Limanı'na ise 50 kilometre mesafede bulunuyor.

İnşaat ve yapı faaliyetleri için altyapı çalışmasına başlanan bölgedeki doluluk oranı yoğun ilgiden dolayı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, AA muhabirine, altyapı ve elektrik çalışmasında fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 olduğunu söyledi.

Arıtma sistemiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına projelerin gönderildiğini, yeni yılla bunun da ihale sürecine başlayıp tesislerin yapımına geçeceklerini aktaran Altınok, şöyle devam etti:

"Firmalarla alakalı ciddi bir talep aldık. Şu anda 46 firmaya tahsis gerçekleştirdik. Halen değerlendirme sürecinde olan firmalar var. Ancak şu anda yerimiz kalmadı. 2-3 parselde daha inceleme ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha başlamadan neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumdayız."

"Dolaylı istihdam 8 bin kişiyi bulacak"

Altınok, idari binaların tamamlandığını, hizmetleri buradan sürdüreceklerini dile getirdi.

Tahsis işlemi yaptıkları firmalardan 20'ye yakınının imar durum belgelerini aldığını, bunlardan bazılarının zemin tesviyesi ve proje işleri gibi çalışmalara başladığını anlatan Altınok, şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılında inşaat sezonunun açılmasıyla ciddi bir şantiye alanına dönüşeceğiz. Firmaların temellerinin atılmasıyla burada önemli bir adım atılmış olunacak. 2022 yılı sonunda da arıtmamızın tamamlamasıyla 2023'te işletme ruhsatlarıyla burada ciddi oranda fabrikaların bacalarının tütmeye başladığını göreceğiz. Planlamalar bu şekilde. Bugüne kadar gelinen noktada iyi yol aldık. Zeminimiz bölge olarak sıkıntılı, kayalık bir zeminde. Biraz bizi uğraştırıyor ama şu ana kadar bir sıkıntımız yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Bu saatten sonra önemli olan üreticilerin burada faaliyete geçmesi. Onun için uğraşıyoruz. Toplamda 50'ye yakın firma olacak diye düşünüyoruz. Yaklaşık 7 bin istihdam taahhüdü aldık. Bu da bölgemiz için ciddi bir sayı. Bu, dolaylı olarak burada çalışan firmaların toplamında 8 bin kişiyi bulacak demektir. Ekonomik değer olarak da yaklaşık 2 milyar lira yatırım taahhüdü aldık. Bu da bölgemiz için ciddi bir yatırım. İnşallah bunların hepsi tamamlandıktan sonra hem Ezine, Ayvacık, Bayramiç üçgeninde hem de Çanakkale'nin genelinde tarım ve hayvancılığa ciddi oranda etki edecektir."

Çanakkale'nin tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir bölge olduğuna işaret eden Altınok, bu anlamda iç piyasanın yanı sıra dünya pazarlarına da kaliteli ürün oluşturulması için Ezine Gıda İhtisas OSB'nin çok önemli bir merkez işlevi göreceğini vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle OSB'nin öneminin daha da artacağını anlatan Altınok, "Bize Çanakkale dışından gelen firmaların çok büyük oranda tercih sebebi köprü. Ulaşılabilir olmak, lojistik anlamda köprüyle rahat bir noktada olmak çok önemli." dedi.

Bölgedeki firmaların çoğunun sözleşmeli tarım yapacağı bilgisini veren Altınok, OSB'de Ar-Ge merkezi ve akredite bir laboratuvar oluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

AA / Burak Akay - Ekonomi Haberleri

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