Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 29 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deveboynu Burnu açıklarındaki yelkenli teknede, bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen teknedeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş