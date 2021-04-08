Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama

Kırşehir'de cami görevlileri, çocuklarla birlikte polislere sürpriz düzenledi.

Kırşehir'de cami görevlileri, çocuklarla birlikte polislere sürpriz düzenledi.

Kırşehir'de Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle cami görevlileri polislere sürpriz yaptı. Polisleri Selgah Camii'nin bahçesine çağıran imam, burada çocuklarla birlikte gelen polislere sürpriz yaptı. Üzerinde polis logosu bulunan pastayı gören polisler şaşkınlık yaşarken, çocuklarla beraber pastayı kesti.

Cami Müezzini Raif Cintaş, polislerin aileleri ile huzurlu vakit geçirmelerini ve emniyet teşkilatında her polisin ahlaksızlarla mücadele ettiğini ve örnek alınması gereken insanlar olduğunu söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı