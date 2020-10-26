Çam balında kayıp yıl

Çam balında kayıp yıl Kurak geçen sezon nedeniyle çam balında birinci ve ikinci kesim yapamayan arıcılar, çam balı sezonunu yüzde 90 kayıpla kapatıyor Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Türkiye'de kurak geçen sezon nedeniyle rekolte yüzde 90 oranında düştü.

Çam balında kayıp yıl

Kurak geçen sezon nedeniyle çam balında birinci ve ikinci kesim yapamayan arıcılar, çam balı sezonunu yüzde 90 kayıpla kapatıyor

MUĞLA - Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Türkiye'de kurak geçen sezon nedeniyle rekolte yüzde 90 oranında düştü. Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'ya Haziran ayından itibaren yaklaşık 6 bin kovan çam balı üretimi için gelirken, arıcılar umduklarını bulamadı.

İklimsel sıkıntılar nedeniyle Haziran ayından bu yana bal üretimi için gerekli olan yağmurun yağmayışı nedeniyle çamlarda basra oluşmaması arıcıları sıkıntıya soktu. Türkiye'nin dört bir yanından çam balı üretimi için gelen gezginci arıcılar Ağustos ve Eylül aylarında bal kesimi yapamadı.

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üç defa çam balı kesimi yapan arıcılar, Ekim sonunda başlayan küçük ölçekli yağmurlar ile yılı kurtarmaya çalışıyor. Çam balı üretimi için Türkiye'nin değişik noktalarından Muğla bölgesine gelen çok sayıda arıcı kurak geçen mevsim nedeniyle geri dönem zorunda kaldı.

Temmuz ayında Muğla'ya gelen Adana'lı gezginci arıcı Mehmet Tilki, geçen yıl 100 teneke aldıysa bu yıl 10 teneke çam balı alabildiğini söyledi. Birinci ve ikinci kesim çam balı alamadığını belirten Tilki, "Pek iyi değil, kötü de değil. Şu anda 10 kovanda bir teneke bal alıyorum. Duruma göre bizden sonra gelenler belki 3 kovanda bir teneke alır. Bizim sezonumuz bitti artık. Ama yeni gelen arıcılar var yüksek yerlerden Sivas, Erzurum, Ordu'dan gelenler üç kovanda bir teneke alır. Çok kurak bir sezon geçti. Hala devam ediyor. 10 günden bu yana iyi gidiyor. Yüzde 10. Geçen sene 100 teneke ise bu sene 10 teneke, geçen sene Bin teneke ise bu sene 100 teneke bal olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı