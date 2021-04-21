Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar için görevlendirdiği Vedat Bilgin getirildi. Bilgin, AK Parti'de 26. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu.

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Kararla birlikte yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar konusunda görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin getirildi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Vedat Bilgin

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANIYDI

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmaktaydı.

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Damla Çelikli
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