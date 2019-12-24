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Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş

Beşiktaşlı taraftarlar, Serdar Aziz'in Vida'ya müdahalesine penaltı vermeyen Cüneyt Çakır'ın, 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya-Arjantin maçında Mascherano'nun Balogun'a yaptığı müdahaleye penaltı verdiği pozisyonu paylaşıyor.

24.12.2019 00:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:03
Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Derbiye, hakem 'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmediği anlar damga vurdu. 'in Domagoj Vida'ya hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yaptığı müdahalelerde penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirmesine sert tepki gösterdi.

AYNI MÜDAHALEYE GEÇEN SENE PENALTI VERMİŞ

Serdar Aziz'in Vida'ya müdahalesine penaltı vermeyen Cüneyt Çakır'ın, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan Nijerya-Arjantin maçının ikinci yarısında Javier Mascherano'nun Balogun'a yaptığı müdahaleye penaltı verdiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar da söz konusu videoyu paylaşarak Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü.


Haber Videosu

: Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş
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