: Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş

24.12.2019 00:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:03

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Derbiye, hakem Cüneyt Çakır'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmediği anlar damga vurdu. Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yaptığı müdahalelerde penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirmesine sert tepki gösterdi.

AYNI MÜDAHALEYE GEÇEN SENE PENALTI VERMİŞ

Serdar Aziz'in Vida'ya müdahalesine penaltı vermeyen Cüneyt Çakır'ın, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan Nijerya-Arjantin maçının ikinci yarısında Javier Mascherano'nun Balogun'a yaptığı müdahaleye penaltı verdiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar da söz konusu videoyu paylaşarak Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü.

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