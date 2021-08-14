İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti
Premier Lig'in açılış haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü 41'de Vardy kaydetti. Vardy'nin gol sevinci ise ortalığı karıştırdı. Deplasman tribününe giden Vardy, 'Kurtlar' olarak bilinen takımın seyircilerine karşı adeta kurt gibi uludu. Vardy'nin bu hareketi tepki çekti.
Leicester City'nin 34 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy, hafızalardan silinmeyecek bir gol sevinci yaptı. Takımının Wolverhampton'ı 1-0 yendiği maçta tek sayıyı kaydeden Vardy, deplasman tribününe gidip kurt gibi uludu.
TEPKİ ÇEKTİ
Vardy bu hareketi yaptıktan sonra deplasman tribünlerinden ıslık ve uğultu sesleri yükseldi. Bir kısım futbolseverler, Vardy'nin bu hareketini 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.