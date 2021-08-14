İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti

Premier Lig'in açılış haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü 41'de Vardy kaydetti. Vardy'nin gol sevinci ise ortalığı karıştırdı. Deplasman tribününe giden Vardy, 'Kurtlar' olarak bilinen takımın seyircilerine karşı adeta kurt gibi uludu. Vardy'nin bu hareketi tepki çekti.