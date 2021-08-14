İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti
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İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti

Haberler.com - Haberler | Spor

Premier Lig'in açılış haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü 41'de Vardy kaydetti. Vardy'nin gol sevinci ise ortalığı karıştırdı. Deplasman tribününe giden Vardy, 'Kurtlar' olarak bilinen takımın seyircilerine karşı adeta kurt gibi uludu. Vardy'nin bu hareketi tepki çekti.

Leicester City'nin 34 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy, hafızalardan silinmeyecek bir gol sevinci yaptı. Takımının Wolverhampton'ı 1-0 yendiği maçta tek sayıyı kaydeden Vardy, deplasman tribününe gidip kurt gibi uludu.

Çağlar'ın arkadaşı Vardy'nin sevinci İngiltere'yi karıştırdı! Kurtlar olarak bilinen takıma gol atınca kurt gibi uludu

TEPKİ ÇEKTİ

Vardy bu hareketi yaptıktan sonra deplasman tribünlerinden ıslık ve uğultu sesleri yükseldi. Bir kısım futbolseverler, Vardy'nin bu hareketini 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.

Çağlar'ın arkadaşı Vardy'nin sevinci İngiltere'yi karıştırdı! Kurtlar olarak bilinen takıma gol atınca kurt gibi uludu
İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti
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İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti - Haberler Spor
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