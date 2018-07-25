Çağırdığı 112 Ekibine Saldıran Şahısa Hapis Cezası

Çağırdığı 112 ekibine saldıran şahıs 11 yıl ceza aldı.

Sinop'ta 2017 Temmuz ayında Boyabat Alibeyli köyüne misafir olarak gelen Vezirköprü'de ikamet eden Süleyman Y., vatandaşın 112 Acil Servisini "rahatsızım" diyerek arayıp verilen adrese gelen sağlık görevlileri Ufuk T., Büşra N.D. ile Beyza S.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu. Hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, hakaret" gibi suçlardan dava açılan Süleyman Y., yargılandığı mahkemece 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Süleyman Y.'nin daha öncede Diyarbakır'da da aynı suçlardan 6 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

(Osman Aksu/İHA)