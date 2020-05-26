CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE DÖNEMİ Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. İBB ekipleri bugün de Kadıköy'deki Caddebostan Marmara Yelken Kulübü önünde bulunan alanda çalışmalarına devam etti. Ayrıca ekiplerin çalışmalarının Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik'deki sahil kenarlarındaki parklarla yeşil alanlarda, Avrupa Yakası'nda ise Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarında devam edeceği öğrenildi. Yeşil alanlarında ve sahil parklarında yapılan uygulamanın önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Görüntü dökümü: ------------------Havadan görüntüler-Çemberlerin görüntüsü-Muhabir anonsu (Semih ÇALIŞKAN)-Sahilden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA