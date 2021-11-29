Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Futbol severler tarafından Ballon dor ödülü hakkında, C. Ronaldo ve Benzema Ballon d'Or ödül töreninde neden yok? Ronaldo ve Benzema neden gelmedi? merak ediliyor. İşte detaylar...

2020 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs nedeniyle ödül töreni düzenlenmedi ve ödül kimseye verilmemişti. Ballon d'Or 2020 bir sonraki seneye yani içinde bulunduğumuz 2021 yılına ertelenmişti.

RONALDO VE BENZEMA ÖDÜL TÖRENİNDE NEDEN YOK?

Cristiano Ronaldo ve Benzema ödül töreninde yer almadı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat hem C. Ronaldo hem de Benzema ikisi de Ballon dor'a aday futbolculardır. Bundan dolayı ödül töreninin ilerleyen saatlerinde bu ikili isim törene katılabilir.

BALLON D'OR 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ballon d'Or 29 Kasım 2021'de Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak. Ödül töreni, 29 Kasım Pazartesi 22.10'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinde yayınlanacak.

BALLON D'OR 2021 CANLI İZLE!

Ballon d'Or ödül törenini bugün 29 Kasım Pazartesi saat 22:10 'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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