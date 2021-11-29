Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama

Curling ve short track branşlarında olimpiyat ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcular Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Norveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'na katılan Erkek Curling Milli Takımı B klasmanında şampiyon olarak A klasmanına yükselirken, A klasmanında Avrupa 7'incisi olan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Short-track Milli Takımı Hollanda'da olimpiyat kotası için puan alırken, Furkan Akar yarışlarda olimpiyata katılma vizesi alma başarısını gösterdi. Curling ve short-track branşlarında yapılan yarışlarda başarılı olan sporcular Erzurum Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Short-trackta bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Short Track Milli Takımımız olimpiyat kota puanları alarak önemli bir başarı elde etti. Hem Curling Milli Takımlarımızı hem de Short Track Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Devletimizin 2021 Universaide kapsamında ilimize kazandırdığı yatırımların ve tesislerin meyvelerini toplamaya başladık. Buz sporlarında artık dünya devlerine kafa tutuyoruz. İnşallah bir gün dünya ve olimpiyat şampiyonlukları da elde edeceğiz. Bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, sporcuların başarıları için seferber olan federasyonlarımızın başkanlarına ve yönetim kurulları ile antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.