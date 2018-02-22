Buzağılar Ölmesin, Çiftçilerin Umutları Sönmesin

Samsun'un Bafra ilçesinde Kırsal kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğü tarafından hayvancılığın geliştirilmesi için hibe destekleri anlatıldı.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Toplantı öncesi konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "İlçemizde 51 bin sığır, 18 bin buzağı doğurdu.10 bin manda, 34 bin koyun 16 bin kuzu doğuruyor. 6 bin keçi mevcuttur. Genç Çiftçi projesine 2017 yılında 806 kişi başvuru yapmış, 39 kişiye 39 bin lira hibe verilmiştir" dedi.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve hibe destekleri hakkında bilgi veren Tarım ve Kırsal kalkınma Destekleme (TKDK) Şube Müdürü Tolga Özozgan, "Çok yakın bir süre içerisinde hem hayvancılık hem de makine ekipmanla ilgili proje kabullerimiz var. Projelerinizi yetiştirebilirseniz devletin hibe desteğiyle destekleyebileceğiz. Kurumumuz çok değişik alanlarda 2011 yılından beri bu güne kadar 11 bin tane projeyi destekledi. 60 bin kişinin bu alanlarda istihdam etmesini sağladı. Toplam 2,3 milyar auro yatırım ülkemize kazandırıldı. Bunun da 1 buçuk milyar aurosu neredeyse vatandaşımıza hibe olarak ödendi. Bunu Türk lirasına çevirirsek 6 milyar liralık bir destek vatandaşımıza hibe desteği olarak verildi. Yani geri ödemesiz karşılıksız olarak devletimiz tarafından kazandırılmış vaziyette. İçinde bulunduğumuz dönemde yine 165 milyon auro, yaklaşık 650 milyon lira sizlere hibe desteği olarak verilecek sadece hayvancılıkla alakalı. Kırsal alanda faaliyetlerin çeşitlendirmesi, ya da çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanda zirai makine ekipmanları alabileceğiniz alanda 87 milyon auro, yaklaşık 300 milyon liralıkta hibe desteği sizlere ulaştırılacak. Toplamda da 250 milyon avro ediyor. Samsun 'da 847 tane proje hibe desteği almak üzere sözleşme imzalandı. Bunlardan 814 tanesi tamamlanarak bunların hibe destekleri vatandaşlarımızın hesabına devletimiz tarafından yatırıldı. Toplamda 105 milyon lira geri ödemesiz olarak, hibe desteği olarak vatandaşlarımıza verildi 814 proje çerçevesinde. Bin 700 kişide bu 814 projede istihdam elde ederek daha yüksek gelir elde edecek duruma geldi. Hibe desteklerimiz başta hayvancılık, hayvancılıkta süt üreten işletmelere, et üreten işletmeler, sığır ve mandanın hem etini hem sütünü üretecek bir çiftlik kurmak isterseniz buna hibe desteğimiz var. Var olan ahırınızı modernize etmek isterseniz, ufak tefek eksiklikleri gidermek isterseniz, ahırınız düzgündür standartlara uygundur makina ekipman ihtiyacınız vardır, ekipman alımını hibe desteğiyle yapabilirsiniz. Koyun, keçi, koyun cinsi üretim yapacak iletmelere hibe desteğimizi olacak" şeklinde konuştu.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü DOKAP Şube Müdürü Orhan Şanlı da beslenme ve yetiştirme konularında bilgilendirme yaptı. - SAMSUN