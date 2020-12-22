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BüyükşehirKooperatif işbirliği devam ediyor

22.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:24
BüyükşehirKooperatif işbirliği devam ediyor

Verimli toprakları ve başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla'da tarım ve hayvancılık desteklemelerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi 277 üyesi bulunan S.S Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Kooperatifi ile protokol imzalayarak kooperatifin kullanımına 5 tonluk süt soğutma tankı tahsis etti.

Verimli toprakları ve başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla'da tarım ve hayvancılık desteklemelerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi 277 üyesi bulunan S.S Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Kooperatifi ile protokol imzalayarak kooperatifin kullanımına 5 tonluk süt soğutma tankı tahsis etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer Arsa ve Çaykenarı, Milas Savran, Kavaklıdere Ortaköy Kooperatiflerine süt soğutma tankı desteğinden sonra 277 üyesi olan S.S Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Kooperatifi'ne de 5 tonluk süt soğutma tankı desteği sağladı.

İmza töreninde konuşan Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin Büyükşehir'in süt soğutma tankı desteği ile özel bir şirkete bağımlı olmaktan kurtulduklarını söyledi ve Başkan Gürün'e süt tankı desteği, Seydimeker'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Mehmet Sağlam; "Kooperatifimizin 277 üyesi var Eşen, Yakabağ, Demirler ve yakın köylerin sütlerini alıyoruz. Düne kadar süt tankı olarak özel bir şirkete bağımlıydık. Büyükşehrimiz sayesinde bu bağımlılıktan kurtulduk ve sütlerimiz için Büyükşehir'in bizlere tahsis ettiği süt soğutma tankını kullanacağız. Yöremizin geçim kaynağı süt, hayvancılık ve seracılık kaldı. Yeme ve diğer ürünlere yapılan zamlardan sonra üreticimize destek olunması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız sayın Dr. Osman Gürün'e süt tankı desteği, Eşen'e yapılan arıtma ve diğer hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in her zaman yanımızda olması bizlere güç veriyor" dedi.

Kooperatiflerle güçlerini birleştiren üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bereketli toprakları ile tarım kenti olan Muğla'da tarıma, hayvancılığa desteklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Gürün; "Muğlamızda Seydikemer'den Bodrum'a farklı ürün çeşitleri, hayvancılıkla birçok vatandaşımız geçimini sağlıyor. Nüfusumuzun yüzde 55'inin yaşadığı kırsal köylerimizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize destek veriyoruz. Özellikle güçlerini birleştirerek kooperatifleşen üreticilerimizin üretim halkasında daha güçlü yer edindiğini görüyor ve onları destekliyoruz.

277 üyesi olan S.S Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Kooperatifi'mizi ile protokol imzaladık ve kendilerine 5 tonluk süt tankı desteği verdik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin mutlaka desteklenmesi tarımın tekrar milli ekonominin temeli olması gerekiyor. Muğla'mızda Büyükşehir ailesi olarak tüm imkanlarımızla üreticimizin yanındayız. Toprağımızın analizini yaparak, yerel tohumlarımıza önem vererek, meyve sebze kurutma tesisi, sakız ağacı, ipekböcekçiliği, alım garantili çiçek, akıllı tarım çiftliği, koku vadisi, alternatif ceviz, kestane, incir fidanları desteği ve daha birçok hizmetimizle üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Muğlamızın topraklarında üretiyor, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

BüyükşehirKooperatif işbirliği devam ediyor
BüyükşehirKooperatif işbirliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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