Büyükşehirden 50 milyonluk yeni destek paketi
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Büyükşehirden 50 milyonluk yeni destek paketi

Büyükşehirden 50 milyonluk yeni destek paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi döneminde esnaf ve vatandaşlara 238,6 milyonluk destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma dönemi için 50 milyonluk yeni destek paketi açıkladı.

Pandemi döneminde esnaf ve vatandaşlara 238,6 milyonluk destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma dönemi için 50 milyonluk yeni destek paketi açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Daha önce verdiğimiz desteklere ilave olarak 50 milyonluk bir ek kaynak ayırdık" dedi.

Pandemi süresince verdikleri tüm sözleri tutma gayretinde oldukları söyleyen Tahir Büyükakın, "Pandemi sürecinin uzaması halinde gerekli tedbirleri aldığımızı ve kimseyi aç ve açıkta bırakmama sözümüzü dile getirmiştik. Bu sözümüzü bugüne kadar tutma gayretimizi sürdürdük. Bu 17 günlük kapanma dönemi içinde de daha önce verdiğimiz desteklere ilave olarak 50 milyon liralık bir ek kaynak ayırdık" dedi. 7500 esnafa ocak, şubat, mart ve nisan aylarında aylık 1000 TL'lik bir destek sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Bu desteğimizi mayıs ayında da sürdüreceğiz. Yine halk minibüs esnafımıza da aynı şekilde mayıs ayı için tekrar bir nakit yardımı desteğimiz olacak" şeklinde konuştu.

100.000 gıda kolisi

Çalışanları da unutmadıklarını söyleyen Büyükakın, "İş yeri kapanan ve sıkıntıya düşmüş esnaflarımızın yanında çalışanlar başta olmak üzere dara düşmüş hanelerimiz için 100.000 bin gıda kolisi dağıtımını yapıyoruz. Tüm bunlara ilave olarak 41 karttan faydalanan 23 bin aileye diğer desteklere ilave olarak mayıs ve haziran aylarında olmak üzere 500 + 500 toplam 1000 TL destek sağlayacağız. Bizler elimizdekini paylaşarak gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek bu güçlü Türkiye'yi kurduk. Bu zor günleri de paylaşarak el birliği içinde atlatacağımıza inanıyor Ramazanımızın bereketli ve sağlıklı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

288 milyon 600 bin liralık kaynak aktarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 126 milyon 600 bin TL'lik destek paketi açıklamıştı. Daha sonra 112 milyonluk bir destek paketi açıklayan büyükşehir, yeni açıkladığı 50 milyon TL'lik destekle pandemi döneminde toplam 288 milyon 600 bin liralık kaynağı vatandaşlara sundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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