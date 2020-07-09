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Büyükşehir, üreticiden 100 ton patates aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak için kooperatif çatısı altında örgütlenen üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

Büyükşehir, üreticiden 100 ton patates aldı
09.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak için kooperatif çatısı altında örgütlenen üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Ödemiş'teki Çaylı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 100 ton patates alan Büyükşehir, 10 kiloluk patates paketlerini destek olunması gereken 10 bin aileye dağıtmaya başladı.

Kooperatifler üzerinden üreticileri desteklemeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Biz Varız dayanışmasını Ödemiş'e de taşıdı. Ödemiş'teki Çaylı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 100 ton patates alan Büyükşehir, 10 kiloluk paketleri İzmir'in metropol ilçelerinde destek olunması gereken ailelere dağıtmaya başladı. Çaylı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Türkön, "Çaylı Mahallesi, patatesin ana vatanı. Kooperatifimizin 250 aktif üyesi var. Salgın döneminde patates üreticileri ürününü pazarlamakta zorlanıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu dönemde destek olması çok iyi oldu" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hafta Manisa Alaşehir'de Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile 80 ton kuru üzüm alımı için sözleşme imzalayarak Alaşehirli üreticilerin de yüzünü güldürmüştü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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