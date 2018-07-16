Büyükşehir Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesini Anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yönelik yürütülen çalışmalarda gelinen son nokta, plastik ayakkabı ve terlikçiler esnafıyla paylaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katılan, plastik ayakkabı ve terlikçiler meslek grubu üyelerine Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi verildi, görüş alış verişinde bulunuldu.

"Kentsel dönüşüm, en hassas noktamızdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kuzey Şehir Toplu Konut Projesi, Düzbağ İçme Suyu Projesi ve GAZİRAY projesini anlatan Şahin, iki yıldır yoğun bir biçimde üzerinde çalıştıkları Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm projesini şehircilik açısından önemsediklerini söyledi.

Şahin, "Şehir bir vücut gibidir. Sağlıklı büyüyebilmemiz için vücudun sağlıklı bir biçimde beslenmesi gerekir. Şehirde can ve mal güvenliği açısından nerede bir zayıf nokta varsa o bölgelere müdahale etmek zorundayız, çünkü şehrin can ve mal güvenliği bizlere emanettir. Göreve geldiğimizde şehrin haritasını elimize aldık, 1027 projeyi halkımızla paylaştık, insanlara bir söz verdik, sözümüzü tutmak zorundayız. Çünkü, makamların üzerinde itibar ve şeref var. Kentsel dönüşüm, bizim en hassas noktamızdır. Bir taraftan dibimizdeki savaş, bir taraftan 500 bin Suriyeli mülteci derken, böylesi zor bir dönemde kentsel dönüşümü başlatarak, şehrin yaşam kalitesiyle şehir yarışında rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. Bizim en büyük gücümüz; sanayimiz, esnafımız ve meslek gruplarımızdır. İlk kentsel dönüşüm yaptığımız yer; Göllüce'dir. Küçük sanayi sıkışmıştı. Buranın açılması gerekiyordu. Yaklaşık 100 milyon TL, Büyükşehir'e maliyeti oldu. Mülkiyet hakkı en büyük haktır. Kimsenin gönlünü kırmadan bize yakışanı yaptık, kimseyle mahkemeleşmeden bu işi çözdük" dedi.

"Tapumuzu aldık"

'Zaman içerisinde meslek örgütleri, çok sıkıştı, bize nefes aldırın denildi, meslek gruplarına nefes aldırmak için tam iki yıl bürokratik engellere takıldık' diyen Şahin, "Daha önce mezarlık olarak karar verilen Taşlıca Mahallesine, meslek gruplarına taşımaya karar verdik, şehir acayip sıkışmıştı, elimizde alan da yoktu. Yaklaşık 2 milyon metrekare alanda o kadar çok çile çektik ki anlat deseniz gözüm dolar, öldüm öldüm dirildim, 25 milyon ot parası verdik. Geçen hafta tapumuzu aldık. Şu an bu alan bizim malımız. Hangi meslek grubunu nereye taşıyacağız şeklinde bölgede bir planlama yaptık. Kentsel dönüşüm projesiyle kent merkezine yakışırı bir alan oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan ise, Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin teknik bilgiler verdi.

Tarihi Antep Kalesi'yle İstasyon Caddesi arasında kalan 170 bin metrekare alanda faaliyet yürüten plastik ayakkabı ve terlikçiler meslek grubunu Taşlıca Mahallesinde 800 bin metrekare alana taşıyacaklarını bildiren Cihan, şehrin göbeğinde çarpık yapılaşmanın yanı sıra plastik, gıda gibi çeşitli meslek gruplarının bir arada bulunmasının modern şehircilik anlayışına ters düştüğünü söyledi. - GAZİANTEP