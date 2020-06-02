Büyükşehir'in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
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Büyükşehir'in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın her köşesinde yatırımlarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Hükümet Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir'in sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
02.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54

Aydın'ın her köşesinde yatırımlarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Hükümet Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor. Hükümet Bulvarı'nda da sıcak asfalt çalışmasının bitirilmesiyle Efeler'in araç trafiği anlamında en işlek bölgesinin altyapısı tamamlanmış olacak.

Hükümet Bulvarı'nda öncelikle kazı çalışması yapıldı. Kazı çalışmasının bitirilmesinin ardından caddede sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Daha önce Hükümet Bulvarı'nı kesen Doğu Gazi ve Batı Gazi bulvarları da sıcak asfalt yapılmıştı. Böylelikle Aydın Efeler'in en işlek bölgesinde altyapı tamamlanmış olacak.

Ana caddeler başta olmak üzere Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde yapılmamış yol bırakılmayacağı hatırlatmasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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