Büyükşehir ekipleri muhtarları yerinde dinledi
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Büyükşehir ekipleri muhtarları yerinde dinledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Kaleköy, Kırançiftlik ve Çamköy ile Yunusemre ilçesine bağlı Şamar ve Beydere mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir ekipleri muhtarları yerinde dinledi
02.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:05

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Kaleköy, Kırançiftlik ve Çamköy ile Yunusemre ilçesine bağlı Şamar ve Beydere mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarları, hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, sırasıyla merkez Şehzadeler ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi Muhtarı İsa Bozdağ, Kırançiftlik Mahallesi Muhtarı Celali Çınar ile Yunusemre ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi Muhtarı Kadir Çelik, Şamar Mahallesi Muhtarı Cavit Boz ve Beydere Mahallesi Muhtarı Ramazan Çetinkaya'yı ziyaret etti. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları ile birlikte Başkan Ergün'ün muhtarlara hediyesi olan duvar saatlerini takdim eden Çevirmeci, muhtarların taleplerini de dinledi. Bu sıkıntılı günlerde Büyükşehir'in hizmetlerinden memnuniyetini dile getiren muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerde muhtarların talepleri de alınarak, ilgili birimlere iletilmesi sağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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