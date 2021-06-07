Büyükşehir Destekleri Esnafın Yüzünü Güldürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği karşılıksız hibe ve su indiriminden faydalanan esnaf söz konusu desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği karşılıksız hibe ve su indiriminden faydalanan esnaf söz konusu desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 07. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa yönelik verdiği 1. 500 TL karşılıksız hibe ve yüzde 90 oranındaki içme suyu ve atık su ücretlerindeki indirim desteği yüzleri güldürüyor. Pide salonu işletmecisi Kenan Zeybek, 10 yıldır esnaf olduğunu belirterek, "Allah razı olsun Osman Zolan başkanımızdan son dönemde yaptığı destekler için. Bir ağaç susuz kalır da son anda su verirsin canlanır ya bu destekler de öyle oldu. Bizim için küçük bir meblağ ama olsun yine de pazar parası, elektrik parası gibi bir derdimizi karşılayacak. Çok teşekkür ederiz Allah razı olsun. Destekleri kapsayan arkadaşlarımız da başvursunlar. Bu bizim için bir fırsat. Esnaf olarak elimizden tutulması çok güzel. Allah razı olsun" dedi. Kantin işletmecisi Yücel Aydın ise, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin bizim gibi zor durumdaki esnafa yönelik yapmış olduğu 1. 500 TL destek için teşekkür ediyoruz. Kesinlikle katkısı olacak. Çünkü bayağı bir zor duruma düşmüştük. Bir nebze de olsa bizi rahatlatacaktır" diye konuştu. "Memnunuz" Pide salonu işletmecisi Ahmet Eker Tefenlioğlu da, Denizli'ye 6 yıl önce gelen bir esnaf olduğunu kaydederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteklerine başvurdum. Allah razı olsun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'dan. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kahvehane işletmecisi Ramazan Seren, "Bu zor süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz" dedi. Kahvehane işletmecisi Mithat Yıldız, ise, "Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu desteklere teşekkür ederiz. Her zaman Başkanımız Osman Zolan'ın yanındayız, duacıyız" dedi. Ödemeler devam ediyor Öte yandan Denizli'nin 19 ilçesinden gelen başvurular www. denizli. bel. tr'den yapılırken, müracaatı onaylanan esnafa 1. 500'er TL'lik destek ödemeleri sürüyor. Bayan kuaför, berber, bilardo ve oyun salonları, çay bahçeleri, çay ocakları, düğün salonları, fotoğrafçılar, güzellik salonu, halı saha işletmeleri, hamam ve sauna, internet kafe ve işletmeleri, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, lunaparklar, müzisyenler, okul kantin işletmecileri, restoranlar, spor salonları, tost ve ızgara salonu esnafına yapılan 1. 500'er TL'lik destek, müracaatların onaylanmasının ardından banka hesaplarına aktarılıyor. Karşılıksız hibe desteğinin yanında kent genelindeki tüm esnaf ve ticari işletmelerin Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül aylarında içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gidildi. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre