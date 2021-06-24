Büyükşehir'den üreticinin yüzünü güldüren destekler
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Büyükşehir'den üreticinin yüzünü güldüren destekler

Büyükşehir'den üreticinin yüzünü güldüren destekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarıma destek olmak ve su tasarrufu sağlamak maksadıyla birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarıma destek olmak ve su tasarrufu sağlamak maksadıyla birçok çalışma gerçekleştiriyor. Akıllı sulama sistemleriyle sulamada yüksek su verimliliği hedefleyen Büyükşehir, ultrasonik tarımsal sulama sistemi sayesinde kuraklık ihtimaline karşı tedbir alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 53 tarımsal sulama tesisiyle 9 bin 647 hektar kapalı, 5 bin 400 hektar açık olmak üzere toplam 15 bin 47 hektar alanda sulama çalışması yapıyor. Havran Barajı ile Savaştepe-Sarıbeyler Barajı'na bağlı sulama tesislerinde yaptığı bakım ve onarım çalışmalarıyla 6 yılda sulama alanlarının yüzde 80 artmasını sağlayan Büyükşehir iştiraklerinden BASKİ, 2021 yılı yaz sezonu tarımsal üretimi en üst seviyelere çıkarmak için hazırlıklarını tamamladı. BASKİ bu kapsamda 196 bin metre sulama kanal temizliği, 300 bin metre yabancı ot temizliğini tamamlarken, zirai sulama tesislerinin bakım onarım çalışmalarında ise sona gelindi.

9 bin 647 hektar tarım alanı çiftçilerin kullanımına hazır

Akıllı sulama sistemleriyle tarımsal sulamada yüksek su verimliliğini ve tasarrufunu hedefleyen Büyükşehir, 34 kapalı tesisin 26'sına ön ödemeli ultrasonik tarımsal sulama sayacının montajını yaparak toplam 3 bin 747 hektar alanı modern sulama teknolojisi ile donattı. 5 bin 400 hektar tarım alanında sorunsuz su iletimi sağlayarak çiftçilerin sulama kanallarını daha randımanlı kullanmalarının önü açan Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra 34 kapalı sulama tesisinde de 430 bin metre şebekenin kontrollerini yaparak 9 bin 647 hektar tarım alanını çiftçilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Yüzde 45 su tasarrufu

Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ile takılan ön ödemeli ultrasonik tarımsal sulama sayacıyla 3 bin 742 hektar tarım alanında yüzde 40 ila 45 oranında su tasarrufu sağlanacak. Kazanılan su ile yeni alanlar sulamaya açılarak bölge ekonomisine katkısı sunulacak. Ayrıca bir sonraki yıla saklanabilen su sayesinde de kuraklık ihtimaline karşı tedbir alınmış olacak. - BALIKESİR

Büyükşehir'den üreticinin yüzünü güldüren destekler
Büyükşehir'den üreticinin yüzünü güldüren destekler
Büyükşehir'den üreticinin yüzünü güldüren destekler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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