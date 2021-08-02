Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü
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Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü

Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'da düzenlenen Atletizm U-18 Olimpik Deneme Yarışları'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Yüksek Atlama dalında birincilik, uzun atlama dalında ise Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı.

Ankara'da düzenlenen Atletizm U-18 Olimpik Deneme Yarışları'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Yüksek Atlama dalında birincilik, uzun atlama dalında ise Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Ankara'da düzenlenen U-18 Olimpik Deneme Yarışları'ndan derecelerle döndü. Bu kapsamda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen U-18 Olimpik Deneme Yarışları'nda yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada 1'nci, Ahmet Bayhan ise uzun atlamada 3. oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Demir Özdemir yüksek atlama dalında Türkiye 4.'sü olurken, cirit atma kategorisinde Kerem Özdemir'de Türkiye 4.'sü olmaya hak kazandı. Karayaz, Bayhan ve Demir kardeşler bu sonuçlarla Milli Takım kampına davet edildi.

Başkan Zolan bizim çocukları tebrik etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, müsabakalarda başarılı olan sporcuları tebrik ederek, alınan derecelerden son derece mutlu olduğunu söyledi. Başkan Zolan, " U-18 Olimpik Deneme Yarışları'nda Yüksek Atlama dalında Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesporlu sporcumuz Mehmet Eren Karayaz ile Uzun Atlama dalında Türkiye 3.'sü olan sporcumuz Ahmet Bayhan ile yüksek atlama ile cirit atma kategorilerinde şehrimize 4. Olarak dönen Demir Özdemir ile Kerem Özdemir'i yürekten kutluyorum. Allah'ım başarılarını daim eylesin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü
Büyükşehir Belediyespor sporcuları derecelerle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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