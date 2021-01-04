Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri kan bağışında bulundu
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Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri kan bağışında bulundu

04.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:34
Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri kan bağışında bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri, yeni tip koronavirüs sebebiyle hastaların kan sıkıntısı yaşamaması için kan bağışında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri, yeni tip koronavirüs sebebiyle hastaların kan sıkıntısı yaşamaması için kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüs şoförlerinin anlamlı bir kampanyaya imza attığı ifade edildi.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi ile kan bağışında ortak çalışmalara devam edeceği belirtilen açıklamada, "Başlattığımız kan bağışını 3 ayda bir düzenli hale getirmeyi planlamaktayız. Bir gün herkesin kan ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle, vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da otobüs şoförlerine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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