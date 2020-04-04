Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarında maske ve eldiven denetimini sürdürüyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarında maske ve eldiven denetimini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge kapsamında semt pazarlarının girişlerini kontrol altına alarak vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve eldivensiz girişlere izin vermedi.

04.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:08
Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarında maske ve eldiven denetimini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge kapsamında semt pazarlarının girişlerini kontrol altına alarak vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve eldivensiz girişlere izin vermedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge kapsamında semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri ile birlikte semt pazarlarında giriş ve çıkış noktaları oluşturarak pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve eldivensiz girişlere izin vermedi. Zabıta ekipleri, 4 merkez ilçede farklı semtlere kurulan pazar yerlerinde giriş çıkışları kontrol altına alarak satış yapan esnafın ve pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü gerçekleştirdi. Giriş ve çıkışları ayrı tutulan pazar yerlerine ekipler, yaşlıların ve 20 yaş altı çocukların girmesine izin vermedi. Zabıta ekipleri ayrıca girişlerde vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için ikazlarda bulunarak dezenfektan, eldiven ve maske dağıttı. Esnafı 3 metre kuralına uyması yönünde sürekli uyarılarda bulunan ekipler, pazar esnafının da maske ile eldiven takmaları ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, İçişler Bakanlığının yayımladığı genelgeler kapsamında vatandaşların sağlığını korumak için kent genelinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığının semt pazarları ile ilgili aldığı kararlar çerçevesinde kent merkezinde her gün farklı noktalarda kurulan tüm pazarların giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde zabıta ekipleri tarafından denetleneceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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