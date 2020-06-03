Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri hizmet vermeye başladı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri koronavirüs önlemeleri uygulanarak hizmet vermeye başladı

Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezinde bulunan Halk Kütüphanesi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphaneleri Coronavirüs salgının düşüş seyri gösterdiği "Yeni Normal" süreçle birlikte 01 Haziran Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon önlemlerinin alındığı kütüphanelerde ders çalışmak isteyen, ödev hazırlamak için kaynak araştırması yapan öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphanelere geldi.

SOSYAL MESAFE VE DEZENFEKSİYON

Sandalye ve masalar arası mesafelerin arttırıldığı, maskesiz kimsenin alınmadığı kütüphanelerin giriş-çıkışlarına el dezenfektanları konuldu. Ödünç alınan kitapların da bir süre bekletilmesi sonrası raflara yerleştirildiği Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde, havalandırma işlemleri de klimalar yerine daha sağlıklı olan cam açılarak doğal yollarla yapılıyor. Kütüphaneler gün sonunda düzenli olarak dezenfekte edilerek ertesi güne hazırlanıyor.

BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Öğrencilerin ödevleri için araştırmalar yaptığı, kitap okuduğu, ders çalıştığı İzmit Halk kütüphanesi, 16 bin adet süreli yayın, romanlar ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarında okuyucularla buluşturuyor. Rafların dışında dijital kütüphane de 22 bin adet e-kitabın yer aldığı zengin bir içerik bulunuyor. Bin 300 metre kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran zengin yayın koleksiyonuna sahip Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde, Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 22 binde dijital e-kitaba erişim sağlanabiliyor.Kütüphaneler Pazartesi günü hariç haftanın her günü normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler