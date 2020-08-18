Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.
18.08.2020 01:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 03:13
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.
Kaynak: AA