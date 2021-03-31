Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor teknik direktör konusunda bir türlü istikrar yakalayamadı.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor teknik direktör konusunda bir türlü istikrar yakalayamadı. Sahalara 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile adım atan mavi-beyazlılarda, geride kalan 11 sezonda farklı dönemlerde toplam 17 teknik adam görev aldı. Bu sezon sözleşme imzaladıktan 5 gün sonra istifa eden İsmail Kartal 16'ncı, sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Yılmaz Vural ise 17'nci isim oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 2005 yılında 'Erzurum Büyükşehir Belediyespor' adıyla faaliyetine başlayan takım, 2010-2011 sezonunda BAL'da futbol arenasına çıktı. 18 maçta aldığı 16 galibiyetle 1'inci Grup'u lider tamamlayan mavi-beyazlılar, ilk kez 3'üncü Lig'e yükselme başarısını gösterdi. 2014 yılında gerçekleştirilen kongrede adını Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştiren kulüp, 3'üncü Lig'de mücadelesine devam etti. 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'e yükselen Erzurum ekibi, 2016-2017 sezonunda play-off'tan 1'inci Lig'e çıktı. 24 Mayıs 2017'de oynanan play-off maçları sonunda Erzurumspor, hedeflediği Süper Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda tekrar 1'inci Lig'e düşen mavi-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda bu ligi 2'nci bitirerek yeniden Süper Lig'in yolunu tuttu.

BAL'la başladığı ligler tarihinde 11 sezonu geride bırakan Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör konusunda istikrarsız bir grafik çizdi. Mavi-beyazlıların 2010-2011 sezonunda BAL'da başlayan mücadelesinden bugüne kadar farklı dönemlerde toplam 17 teknik direktör görev aldı.4 SEZON İSTİSNAErzurumspor sadece 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarını birer teknik adamla tamamlamayı başardı. Doğu ekibi, diğer yıllarda ise her sezon 2 ya da 3 teknik direktör değiştirdi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geride kalan sezonlarda görev alan teknik adamlar şöyle sıralandı: 2010-2011 Hasan Çelik, 2011-2012 Hasan Çelik-Faik Demir, 2012-2013 Taşkın Güngör, 2013-2014 Yavuz İncedal, 2014-2015 Taşkın Güngör-Turhan Özyazanlar, 2015-2016 Besim Durmuş-Ahmet Yıldırım, 2016-2017 Ahmet Yıldırım, 2017-2018 Osman Özköylü-Mehmet Altıparmak, 2019-2020 Mehmet Altıparmak-Mehmet Özdilek-Hamza Hamzaoğlu, 2020-2021 Muzaffer Bilazer-Erkan Sözeri-Mehmet Özdilek, 2020-2021 Mehmet Özdilek-Hüseyin Çimşir-Mesut Bakkal-İsmail Kartal ve Yılmaz Vural.Mavi-beyazlıları 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında çalıştıran Mehmet Özdilek kulüpte 3 kez görev yaparak en çok görev yapan isim oldu. Özdilek'i 2'şer kez çalışan Hasan Çelik, Taşkın Güngör, Ahmet Yıldırım, Mehmet Altıparmak takip etti.BU SEZON ÖZDİLEK, ÇİMŞİR, BAKKAL, KARTAL VE VURALSüper Lig'de 2020-2021 sezonuna teknik direktör Mehmet Özdilek'le başlayan Erzurumspor'da işler istenildiği gibi gitmedi. Mavi-beyazlılar 10'uncu haftada Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik sonucun ardından Özdilek'le yollarını ayırdı. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Mehmet Özdilek'in yerine geçen sezon Trabzon'da görev yapan Hüseyin Çimşir getirildi. Ligin 13'üncü haftasında göreve başlayan Çimşir yönetiminde Erzurumspor; İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve erteleme maçında Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Mavi-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor'u 5-1'lik sonuçla geçse de Başkan Ömer Düzgün ve yönetim kurulu tarafından Çimşir'in görevine son verildi.Hüseyin Çimşir'den sonra ise Erzurumspor, 15'inci haftada Mesut Bakkal'la anlaştı. Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasına çıkan Erzurum ekibi, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan mavi-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Mesut Bakkal'la da yollarını ayırdı.KARTAL 5 GÜN GÖREVDE KALDITakımı Süper Lig'de tutmak için arayışlarını sürdüren yönetim, milli maç arasında teknik direktör İsmail Kartal'la anlaşmaya vardı. Ancak deneyimli teknik adam camiayı şaşırtan bir karar aldı. 23 Mart Salı günü Başkan Ömer Düzgün'le mukavele imzalayan Kartal, 28 Mart Pazar günü görevi bıraktığını açıkladı. Kulüpte büyük tepkiye neden olan bu gelişmeden sonra vakit kaybetmek istemeyen yönetim tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile el sıkıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vural yönetiminde ligde kalan son 10 haftada kümede kalma adına tüm kozlarını oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN