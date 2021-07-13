Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü

Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özüergin, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'da yaşadığı olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Yunan yetkililerin önce rastgele test yapacaklarını fakat sonra herkese test yapma kararı almalarının ardından Fatih Terim'in, "Öyle mi?, hazırlayın uçağı dönüyoruz" dediğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray skandal bir tavırla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, temsilcimizi saatlerce havalimanında bekletti ve herkese test yapmak istedi. O anlarda temsilcimizin yanında olan Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özüergin yaşananları TRT Spor'a anlattı.

Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özüergin'in açıklamalarından satır başları:

"TEDBİR VARSA EŞİT VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE UYGULANIR"

"Değer miydi bu yaşadıklarımıza? Akşam saatlerinde hiç aklımıza gelmezdi böyle bir sorunla karşılaşacağımız. Ne Galatasaray'ın ilk Avrupa'daki maçı, ne de Olympiakos'un ilk Avrupa takımıyla maçı, ne de koronavirüs yeni çıktı. Tedbirler gayet belli. Tedbir varsa eşit ve şeffaf bir şekilde uygulanır.

"MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA KALE DİREĞİNİ YERİNDEN OYNATMAKTIR BU"

Kafilemiz geliyor, rastgele test yapılıyor. Fatih hoca da iyi diyor, Fatih hocanın kendisine de test yapılıyor. Öncesinde bir kaç oyuncu ve teknik ekipten kişi de sınırı geçiyor rahatça. Sonra diyorlar ki öyle yapmayalım, herkese yapalım testi. Otobüsten indirmeye çalışıyorlar arkadaşlarımızı. En başta demiş olsalar bizde uygulama budur, gelince hepiniz test yapılacak dense, herkes ona göre tedbir alır ve devam edilir. Ancak maç başladıktan sonra kale direğini yerinden oynatmaktır bu. Fatih hocanın kendisine test yapılması değil konu, önce rastgele, sonra da herkese yapılacak denmesi

"HİÇ BAĞIRIŞ ÇAĞIRIŞ OLMADI"

Teknik direktöründen futbolcusuna, idari kadrodan takımın en üst seviyesinden altına kadar herkes vakur ve sabırlı performans sergiledi. Hiç bağırış çağırış olmadı. Fatih hoca da "öyle mi?" dedi ve hazırlayın uçağı dönüyoruz dedi. O saatten sonra da oraya girmeye çalışılamazdı. Devlet büyüklerimizi ve Ankara'yı da bilgilendirdik. Talimatları aldık ve o talimatları yerine getirdik

"MESELE SARI KIRMIZI DEĞİL, KIRMIZI BEYAZ"

Sistemik bir sorunu bireysel çabayla çözemezsiniz. Buradaki sistemik sorun Türkiye'den gelen bir kafilenin yarattığı bir huzursuzluk. Galatasaray'da olabilir Beşiktaş'ta olabilir, başka kulüp de olabilir. Mesela sarı kırmızı değil, kırmızı beyaz."