Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Türkiye'nin Priştine, Taşkent, Atina ve Tiran büyükelçiliklerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Başkent Priştine'deki otelde düzenlenen resepsiyona Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Güvenlik Gücü Bakanı Rrustem Berisha, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Uluslararası Barış Gücü'ndeki (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatan uğruna canını feda edenler, 15 Temmuz şehitleri ve Kosova şehitleri için saygı duruşu ile başlayan resepsiyonda iki ülke milli marşları okundu.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.

Kılıç, 30 Ağustos'un, bir milletin bağımsızlık ve onuru için neleri başarabileceğinin ispatı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"30 Ağustos, kahramanlarımızın bizlere yaşattığı haklı gurur, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılma, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. 96 yıl önce böylesi destansı bir zafer kazanmış olan Türk milleti, bugün de önüne çıkarılan hiçbir ekonomik ve siyasi meydan okumaya boyun eğmeyeceğini kararlılıkla ortaya koyuyor."

İki ülke ve halkları arasındaki ilişkilere de değinen Kılıç, "Bu özel günde Türkiye ile Kosova ve halklarımız arasındaki dostluğu daha da güçlendirerek geleceğe taşıma konusundaki temennimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Başbakan Haradinaj da resepsiyonun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek, Büyükelçilik yetkililerine resepsiyon dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Haradinaj, "İyi ilişkiler her iki halkın çıkarına, inanıyorum ki her zaman iyi olacak. Önümüzde birçok konu bulunuyor. Mesela kasım ayında İnterpol oylaması var ve Türkiye, bağımsızlığımızdan bu yana her zaman Kosova'nın istekleri lehine bir tutum sergilemiştir. İnterpol'de Kosova için oylama olduğunda da destek alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve ve Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu'nun ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Palev Ergaşev, dışişleri ve savunma bakanlığı yetkilileri, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcileri, Türk iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Orkestrası tarafından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın öneme değinen Şen, "O dönemde Anadolu'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'na katılan Özbek kardeşlerimizi, ayrıca Milli Mücadele'ye maddi destek gönderen Buharalı, Ferganalı, Türkistanlı dedelerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği fedakarlık ve birliktelik, kardeş Türk ve Özbek halkları arasındaki gönül ve kader birliğinin göstergesi olarak milli şuurumuzda korunagelmektedir." ifadelerini kullandı.

Şen, Türkiye ve Özbekistan'ın, bölgelerinde "barış ve istikrarın öncüleri" görevi gören, barış ve istikrar yayan ülkeler olarak birbirlerine benzediğine dikkati çekerek, silahlı kuvvetler ve savunma sanayisi alanındaki ilişkileri her iki ülkenin de gücüne güç katacak şekilde, eşitlik ve karşılıklı menfaatlere dayalı olarak en üst seviyeye çıkarılmasının ortak amaçları olduğunu vurguladı.

Askeri Ataşe Albay Baloğlu da 96 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında zafer kazanılan savaştan sonra Anadolu topraklarında yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğunu, yeni devletin bölgesi ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlayan büyük devlet olmayı başardığını vurguladı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.

Yunanistan

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği rezidansında verilen resepsiyona Büyükelçilik çalışanları ve ataşelerin yanı sıra yabancı ülke büyükelçileri, askeri misyon temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçilik Müsteşarı Mehmet Şekerci konuşma yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Arnavutluk

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardhyl Kollçaku, milletvekilleri, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık savaşını zaferle taçlandırdığını belirterek, "Bu şanlı zafer, sadece kazanılmış bir meydan muharebesi değil, aynı zamanda en sonuncusu kurulacak olan yeni Türk devleti yani Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisidir." şeklinde konuştu.

Türk milletinin asla tutsak yaşayamayacağını dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Yörük, şöyle devam etti:

"Bundan 96 yıl önce Dumlupınar'da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen bu çelik gibi sağlam iradeye bugün de sahibiz. Yaklaşık bin yıl önce yurt edindiğimiz bu topraklarda özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de o gün gibi, 30 Ağustos 1922'deki gibi canlı ve tazedir."

Bir asır önce "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi de "Gün vatana sahip çıkma günüdür." diyerek darbecileri püskürttüğünü belirten Yörük, "Bunun en büyük ve en yakın ispatı, hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin ortaya koyduğu kesin tavır, yüksek irade ve cesarettir." dedi.

Büyükelçi Yörük, resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.