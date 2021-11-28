Büyük kavuşma çok yakın! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi geliyor

Sezon başında Rumen yıldızları takıma kazandıran Galatasaray'ın politikası devam edecek. Aslan, Dennis Man ve Ianis Hagi'nin peşine düştü. Steven Gerrard'ın Rangers'tan ayrılmasıyla bazı oyuncular kazan kaldırdı. Bunların arasında Ianis Hagi de var.

ROMA, LYON VE SEVİLLA DEVREDE

Ianis için Avrupa devleri sırada. Eurosport'taki bilgiye göre; Lyon, Sevilla ve Roma, Hagi'yi almak istiyor. Uzun süredir oyuncuyu gözleyen Galatasaray ise 'manevi' kozlarını devreye sokacak.

"GALATASARAY'I İSTERİM"

Ianis Hagi, Rangers-Galatasaray maçından önce Sarı-Kırmızılı takıma karşı olan duygularını saklamamıştı. Babası Hagi Galatasaray'dayken Florya'dan çıkmayan Ianis, "Bir gün Galatasaray'da oynamak güzel olur" ifadelerini kullanmıştı.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Ianis için 9-10 milyon euro seviyeleri konuşuluyor. Galatasaray'ın böyle bir bütçe ayırma ihtimali zayıf. Ancak Cicaldau ve Morutan'da olduğu gibi taksit, sonradan satış payları gibi maddeler koyulabilir.

EuroSport.com - Spor Haberleri

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