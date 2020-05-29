Büyük Çamlıca camisinde cuma namazı (3) - Cami içinden görüntüler
Camideki cemaat'tan detaylar Ezanın okunması Cuma namazından detaylar İSTANBUL - Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.
29.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:08
Camideki cemaat'tan detaylar
Ezanın okunması
Cuma namazından detaylar İSTANBUL - Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA