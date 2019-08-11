Büyük Altılı'ya ön bakış - Tottenham: Yeni yüzler yeni ümitler

11.08.2019 00:55

Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino ile beşinci senesine giriyor. Bu süreç içerisinde takımı yeniden tanımlayan adam olan Pochettino’dan bahsetmeden Spurs’den bahsetmek olmaz. Takımın DNA’sını değiştiren Arjantinli için ligdeki hedef artık şampiyonluk. Gerçekçi olmak gerekirse hedefe bu ulaşmak olukça zor.



Geçen sezon bahar aylarına dek, sakatlıklara rağmen şampiyonluk yarışından kopmayan Spurs’ün benzini şubat ayının sonuna doğru tükenmişti. Takım, ligi üçüncü bitirme gayreti içindeyken kendini dördüncü sırada bulmuştu. Bir alt sıralarındaki ezeli rakipleri Arsenal, neredeyse onları geçip Şampiyonlar Ligi biletini alacaktı. İki sezondur aynı kadroyu yöneten Pochettino’nun, transfer için öncelikle kulüp başkanını para harcamaya ikna etmesi gerekiyordu. Arhantinli teknik adam, bunu uzun bir aradan Pochettino başardı.



Yeni sezona girmeden önce unuttukları bir hisle tekrardan tanıştılar: Yeni transfer heyecanı. Başkan Daniel Levy elini cebine atınca, Pochettino artık kırmızı alarm veren kadroya yeni isimleri kazandırmak için kolları sıvadı. 517 gün sonra yapılan ilk transfer, Pochettio’nun akıl hocası Marcelo Bielsa’nın takımı Leeds United’dan 18 yaşındaki Jack Clarke oldu. Ancak Clarke sözleşme gereği bu sezon kiralık olarak Leeds United’da geçirecek. Bu uzun vadeli, taraftarları heyecanlandırmayan transferden sonra Spurs, kadroya ilk net eklemesini de yaptı. Olympique Lyon’da harika bir sezon geçiren Tanguy Ndombele, 60 milyon euro karşılığında takıma katıldı. Sezon başı Moussa Dembele’yi kaybettikten sonra orta sahanın merkezinde büyük sıkıntı yaşayan Pochettino, onun yerini doldurabilmek için bir sürü oyuncu denedi. Denediği oyuncular art arda sakatlanınca elleri kolları bağlanan Pochettino’nun, transfer istediği ilk mevki geçen seneden belli olmuştu. Dembele’nin yaşı ve sakatlıkları nedeniyle düşen formundan dolayı, yerine ona benzer bir oyuncu almak isteyen Spurs, belki de olabilecek en iyi oyuncuyu aldı.

Jack Clarke (Solda)Getty Images

Kadroya eklenecek diğer isimler için transferin son gününe dek bekleyen Spurs, son günde Real Betis’te harika bir sezon geçiren Giovani Lo Celso ile batan gemi Fulham’dan Ryan Sessegnon’u kadrosuna kattı. Geçtiğimiz yıl kötü bir performans gösterip hızlıca ligi terk eden Fulham’ın genç yeteneği Sessegnon, Spurs için çok yönlü bir hamle gibi gözüküyor. Sol kanadın her yerinde oynayabilen Sessegnon, Pochettino’nun elini rahatlatacak bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremese de yaşı patlama yapmaya hâlâ müsait ve Pochettino’nun ellerinde üst seviye bir oyuncuya dönüşebilir. Lo Celso ise daha hazır geliyor. Arjantinli, kalitesini La Liga’da kanıtladıktan sonra Premier Lig’de rüştünü ispatlamak için olabilecek en uygun takımlardan birine geldi.



Bu süreçte takımdan Keiran Trippier, Fernando Llorente, Michael Vorm ve Vincent Janssen ayrıldı. İlk 11’in değişilmez oyuncusu olan Trippier’in ayrılığı Spurs’ü zor duruma sokucak gibi görünse de, Pochettino onun yerine yerleştireceği Kyle Walker-Peters’ı geçen seneden takıma monte etmişti. Hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girmeye alışan Llorente’nin gidişi ise Spurs’ün ana oyun planını aksatacak bir durum değil. Belki zor durumlarda havaya atılan topları indirme eksikliği yaşayacaklar ama Pochettino bu duruma alternatif çözümler üretebilir.



Yeni sezonda şampiyon olabilmek için takımın daha önce hiç olmadığı kadar sağlıklı kalabilmesi çok önemli. Aynı zamanda Manchester City ve Liverpool’un da tökezlemesi gerek. Bütün bu çıkmazlar içerisinde Pochettino çok istediği kupaya ulaşabilmek için iyi taktiklerin yanında şansının da olması gerektiği biliyor.