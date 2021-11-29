BURSA (Habermetre) - 29 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ'den öğrencilere su bilinci eğitimi

BURSA - Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde su bilinci ve kültürünü oluşturmak için BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte planlanan "Su Damlalarının Peşinde Projesi" öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı etkinlikleri çerçevesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde su bilinci ve kültürünü oluşturmak, suyun tüm canlılar ve dünyamız için değerini anlatmak ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü "Su Damlalarının Peşinde Projesi" öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Proje kapsamında 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bursa'nın merkez ve ilçe okullarında yer alan toplam 25 farklı okulda 2240 öğrenciye, eğitim verildi. Gerçekleştirilen bu eğitimlerle 2012 yılından bu yana yaklaşık 40 bine yakın öğrenciye ulaşan BUSKİ, öğrencilere suyun bilinçli kullanımını ve su tasarrufunu çeşitli görsel ve işitsel içeriklerle ve hazırlanan kitaplarla anlatıyor.

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