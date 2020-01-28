: Buse Terim, Elazığ'daki Galatasaraylı gencin forma isteğini geri çevirmedi

28.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:09

Yaptığı radyo yayınlarıyla tanınan Adem Metan, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgeye giderek vatandaşlarla sohbet etti. Galatasaraylı bir gençle konuşan Metan'ın isteğine Buse Terim'den yanıt gecikmedi.

FATİH TERİM'DEN İMZALI FORMA İSTEDİLER

Elazığ'da Cuma akşam saat 20.55'de meydana gelen 6.8'lik depremde birçok ev yıkıldı ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek olarak yardım kampanyası başlattı. Binlerce TIR'la yardım gönderilen Elazığ'daki vatandaşlarla sohbet eden Adem Metan, gelen yardımlar hakkında bilgi aldı. Video çektiği esnada etrafına toplanan gençlerle de sohbet eden Metan, Galatasaraylı bir gençle konuşurken "Fatih Terim'i seviyor musun? Şimdi sana imzalı forma gönderse mutlu olursun dimi" dedi. Terim'i sevdiğini söyleyen genç ise "Mutlu olurum ama nerede duyacak" cevabını verdi.

BUSE TERİM HEMEN YANIT VERDİ

Gençlerle olan sohbetini Twitter hesabından paylaşan Metan, Buse Terim'i etiketleyerek "Bir imparator imzalı forma gelir mi? diye sordu. Fatih Terim'in kızı Buse Terim ise Metan'a cevap vererek "Tabi ki de gelmez mi" cevabını verdi.

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