Bursaspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Spor Toto TFF 1. Lig'de 21. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Bursaspor - Tuzlaspor maçıdır. Peki Bursaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Bursaspor - Tuzlaspor maçıdır. Peki Bursaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
BURSASPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bursaspor - Tuzlaspor maçı 15 Şubat Pazartesi günü (bugün akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
BURSASPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Bursaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
BURSASPOR - TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak.
BURSASPOR - TUZLASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
YASİN KOL(Hakem)
SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)
UYGAR BEBEK(2. Yardımcı Hakem)
MURAT TÜRKOĞLU(Dördüncü Hakem)
ALİ ULUYOL(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)
ÖZGÜR ARİF GERÇEK(Temsilci)