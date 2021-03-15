Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Bursasporlu futbolcuların yayımladığı bildiri sonrası yeşil-beyazlı taraftarlar Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, "Bu dakikadan itibaren mevcut Yönetim Kurulu'nun görevde kalmasının hiçbir manası kalmamıştır. Derhal istifa etmek ve kongre tarihini açıklamak durumunda olduklarını anlayacak kapasite kendilerinde varsa, hızlı şekilde gereğini yapmaları en sağlıklısı olacaktır" açıklamasını yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcuların isyanının yankıları devam ediyor. Ankaraspor galibiyeti sonrası yeşil-beyazlı futbolcular, imzalarının da yer aldığı bir bildiriyi sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak paylaştı. Yönetime karşı ağır ithamların bulunduğu açıklamanın ardından Bursaspor taraftarı da Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Yeşil-beyazlıların en etkili taraftar grubu Teksas, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bursa şehrinin sahibi Bursasporlular, verdikleri delikanlı ve fedakar mücadele ile göğsümüzü kabartan genç oyuncu grubumuz, tarafımız ve camiamız ile paylaştıkları açık mektup yoluyla, sezon başından bu yana personel ile birlikte haklarını alamamalarından ve Yönetim Kurulu'nun çözüm hakkında gayriciddi tutumundan kaynaklı sitemlerini ve beklentilerini dile getirmişler, bunun yanı sıra kulübün kasasına giren kaynakların şehir tarafından kontrol edilmesine vurgu yapmışlardır. Bu sitem, malumun ilanıdır ve bilinmeli ki, sahadaki çabaya yansımayan ve doz aşmayan bu sitem başımız üstünedir. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin sonuna kadar arkasında, şampiyon Bursaspor'u bu duruma düşürenlerin ise tam karşısındayız. Mayıs ayında Olağan Genel Kurul olmasına karşın, bu dakikadan itibaren mevcut Yönetim Kurulu'nun görevde kalmasının hiçbir manası kalmamıştır. Derhal istifa etmek ve kongre tarihini açıklamak durumunda olduklarını anlayacak kapasite kendilerinde varsa, hızlı şekilde gereğini yapmaları en sağlıklısı olacaktır. Bu şehirde, "Benim sözümün kıymeti vardır" diye övünen her kim varsa, artık sorumluluktan kaçamaz. Üzerine kim alınıyorsa, sözümüz onadır. Bundan böyle, rahmetli İbrahim Yazıcı'dan bu yana hiç dolmayan başkanlık koltuğuna gerçekten ağırlık koyamayacak ve tek aday çıkacak şekilde kenti etrafında toplayamayan, Bursa'nın güvenini ve saygısını kazanamamış kimse ile de işimiz yoktur. Bu savaştan da galip çıkacağız. ya herro, ya merro." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı