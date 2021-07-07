Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında
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Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında

Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Bursaspor, çalışmalarını Afyon ve Bolu kamplarıyla sürdürecek.

TFF 1'inci Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Bursaspor, çalışmalarını Afyon ve Bolu kamplarıyla sürdürecek. İlk haftalar baz alındığında en iyi başlangıcını 4 sezon önce gerçekleştiren yeşil beyazlılarda hedef, kayıpsız bir şekilde ilk 5 haftayı geçerek ivme yakalamak.

28 Haziran'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile birlikte sezonu açan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Bursa'da ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yarın ikinci etap çalışmaları için Bursa temsilcisi, Afyon'a hareket edecek. 8-19 Temmuz tarihleri arasında Afyon'daki hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil beyazlılar, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında da Bolu'da yapacağı kamp ile süreci noktalayacak.

Teknik direktör Mustafa Er, geçtiğimiz sezonun başında da yaptığı açıklamalarda ilk haftaların çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu sezon da lige iyi başlangıç için sezon başı çalışmalarını önemsediklerini kaydeden genç teknik adam, her anlamda hazır olmak istediklerini belirtti. Transfer engeli nedeniyle henüz takıma takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da, engelin kaldırılması halinde Er de ilk kez kendi kadrosunu oluşturabilme şansını yakalayacak.Bursaspor'un, son 5 sezonda mücadele verdiği Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'deki ilk 5 haftalık periyotları ise dikkat çekici. Bu süreçteki en iyi dönemini, 2016/17 sezonunda gerçekleştiren yeşil beyazlılar, ilk 5 haftayı 12 puan ile tamamladı. İlk 5 haftalık dilimde; 2017/18 sezonunda 9 puan, 2018/19 sezonunda 4 puan, 2019/20 sezonunda ise 9 puan toplayan Bursaspor, geçtiğimiz sezon bu süreci ise 7 puan ile tamamladı.

Teknik heyet ve oyuncular, yeni sezona ilişkin çalışmalarına devam ederken; yönetim de diğer yandan transfer engelini kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Kulüpten alacakları bulunan kişi ve kurumlarca görüşmeler devam ederken, ikinci başkan Emin Adanur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mutlu, huzurlu ve bol sürprizli bir hafta sizi bekliyor" ifadeleriyle taraftarı heyecanlandırdı. Bursaspor'da yakın süreçte, transfer engeline dair gelişmelerin de yaşanması bekleniyor.


Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında
Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında
Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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