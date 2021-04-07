Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Bursa'nın ve Bursaspor'un sembol isimlerinden down sendromlu taraftar Turhan Dursun'un Covid-19 testinin pozitif çıkması camiada büyük üzüntüye sebebiyet verdi.

Bursa'nın ve Bursaspor'un sembol isimlerinden down sendromlu taraftar Turhan Dursun'un Covid-19 testinin pozitif çıkması camiada büyük üzüntüye sebebiyet verdi. Yeşil-beyazlı kulübün hem futbol hem de basketbol şubeleri ayrı ayrı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursa ve Bursaspor camiasının sevilen ismi Turan Dursun, korona virüse yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan down sendromlu yeşil-beyazlı taraftar, camiayı da üzdü. Binlerce kişinin geçmiş olsun mesajları attığı Turan Dursun için, Bursaspor'un hem futbol hem de basketbol şubeleri, sembol ismin sağlığına bir an önce kavuşması için bildiri yayımladı. Bursaspor Kulübü, "Covid-19 testi pozitif çıkan Bursamızın sevilen isimlerinden Turhan Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verirken, Frutti Extra Bursaspor da, "Covid-19 testi pozitif çıkan Bursa'nın sevilen isimlerinden Turhan Dursun kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Turhan Dursun'un tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı