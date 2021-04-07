Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Bursa'nın ve Bursaspor'un sembol isimlerinden down sendromlu taraftar Turhan Dursun'un Covid-19 testinin pozitif çıkması camiada büyük üzüntüye sebebiyet verdi.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Bursa'nın ve Bursaspor'un sembol isimlerinden down sendromlu taraftar Turhan Dursun'un Covid-19 testinin pozitif çıkması camiada büyük üzüntüye sebebiyet verdi. Yeşil-beyazlı kulübün hem futbol hem de basketbol şubeleri ayrı ayrı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursa ve Bursaspor camiasının sevilen ismi Turan Dursun, korona virüse yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan down sendromlu yeşil-beyazlı taraftar, camiayı da üzdü. Binlerce kişinin geçmiş olsun mesajları attığı Turan Dursun için, Bursaspor'un hem futbol hem de basketbol şubeleri, sembol ismin sağlığına bir an önce kavuşması için bildiri yayımladı. Bursaspor Kulübü, "Covid-19 testi pozitif çıkan Bursamızın sevilen isimlerinden Turhan Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verirken, Frutti Extra Bursaspor da, "Covid-19 testi pozitif çıkan Bursa'nın sevilen isimlerinden Turhan Dursun kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Turhan Dursun'un tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:03:26. #1.14#
title